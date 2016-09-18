向陳金鋒致敬 高國輝最速百轟

中職義大和Lamigo今天在桃園交手，也是陳金鋒的引退賽，而高國輝3局上揮出2分彈，助義大取得5比1領先，也成為中職最速百轟打者，打破Lamigo陳金鋒的紀錄。

「棒球情人」高國輝以364場，成為中職史上最快場數達成百轟紀錄的打者，原紀錄是陳金鋒的453場，高國輝踏上本壘雙手還比出52的數字，用全壘打向陳金鋒致敬。1050918

(中央社)