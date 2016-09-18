誤擊敘利亞政府軍 澳向死傷者家屬致哀
美國為首聯軍昨天空襲時誤擊敘利亞政府軍，澳洲國防部今天向死傷官兵的家屬表達哀悼之意。
路透社報導，俄羅斯宣稱這次空襲重創敘利亞政府軍人員與車輛，而澳洲也參與攻擊行動。澳洲國防部今天表示，將完全配合聯軍對此次事件的調查。
國防部聲明指出：「敘利亞的作戰情況不斷變動且錯綜複雜，但澳洲如果知道是敘利亞政府軍部隊絕對不會故意發動攻擊，也不會積極協助達伊沙（Daesh，伊斯蘭國的別稱）。」
國防部稱：「對於所有敘利亞死亡或受傷軍人的家屬，國防部向他們表達哀悼之意。」
法新社報導，美國五角大廈今天承認，美方率領的聯軍在敘利亞攻打伊斯蘭國（IS）組織時，可能擊中境內敘國政府軍據點。先前，俄羅斯指控美國殺害至少62名敘國士兵。
美軍中央司令部（Central Command）在聲明中說，「聯軍認為他們攻打的是達伊沙（Daesh）作戰陣地。當接獲俄羅斯官員通知，說鎖定的人員和車輛有可能隸屬敘利亞軍隊，聯軍即立即停止空襲行動。」（譯者：中央社許湘欣）1050918
(中央社)
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