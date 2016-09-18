敘利亞戰機遭伊斯蘭國擊落 飛行員喪命

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與伊斯蘭國（IS）掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq）今天說，旗下聖戰士在敘利亞東部城市代爾祖爾（Deir al-Zor）擊落1架政府軍戰機。機上飛行員據稱已經喪命

路透社報導，阿瑪克在網路上發布聲明說：「敘利亞政權的1架戰機在代爾祖爾市遭伊斯蘭國戰士瞄準擊落。」

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）則說，敘利亞軍方這架米格機（MIG）的飛行員已經喪命。1050918

(中央社)