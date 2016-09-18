秋節假期 海空輸運順利

秋節連假結束，澎湖縣政府啟動疏運計畫，協調立榮航空加飛北高各航班，海空交通順利輸運候補旅客返台。

今年的中秋連續假期，受到颱風莫蘭蒂及馬勒卡影響攪局，不少鄉親利用秋節連假赴台或返澎過節，都因航機停航而打亂旅遊計畫，紛紛取消既定的行程，致原訂位客滿之機位，各航班均出現大量已訂位旅客而未劃位報到現象，及時提供疏解現場候補人潮之機位需求。

澎湖縣政府在颱風遠離後，在15日和18日協請民航局啟動秋節疏運計畫，各航空公司增開加班機或是調整大機型，15日華信及遠東航各主動增開1航班，18日台北恢復起降，立榮航空增開台北、高雄往返馬公各1航班，順利輸運旅客返台。

澎湖縣政旅遊處在中秋連假期間，也派員前往北、高及馬公航站駐點服務返鄉民眾，讓今年秋連假輸運極為順暢。1050918

(中央社)