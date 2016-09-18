童振源轉換跑道 發言人任期僅4個多月
民主進步黨籍立法委員徐國勇自10月1日起，將接任行政院發言人職務；行政院發言人童振源就任僅4個多月，成為史上任期最短的發言人。
童振源上任後不到10天，就因為一席話「為了避免獨家、降低工作負擔，維護生活品質，不再個別回應媒體詢問」引發議論。他之後表示，手機隨時為媒體敞開，行政院長林全也替他緩頰。
童振源7月回應漁民登上太平島護主權表示，如果每個人都可以進入太平島，「國家主權將蕩然無存」，也引發爭議。林全當時緩頰，發言人每天要說明很多政策，「難免言多必失」。
面對「維護生活品質」的昔日發言，一再被拿出來說嘴，童振源也在臉書大吐苦水。
中秋連假前一天，童振源在臉書發文說，1則已經澄清過的報導，卻一直遭到部份人士扭曲事實批評，他只好再澄清。
他表示，當時是在記者群組開玩笑地說，為了避免獨家、降低他的工作負擔、維護生活品質，基本上不再個別回應媒體的詢問。很遺憾，當時有一家媒體報導，沒有說明他是希望不要重複回答記者關於行程與採訪時間等問題，而且他在群組持續與媒體討論溝通的方式，但這篇報導造成很多人誤解。
歷經一連串風波，行政院與總統府今天下午證實童振源將遭轉換跑道。10月1日起，由徐國勇接任發言人，童振源轉任國家安全會議擔任諮詢委員。
童振源在臉書表示，林全下午約見他，告知職務上會有調整。未來到哪裡工作，他都會堅守崗位，全心全力做好他的工作。
前行政院發言人胡幼偉4年前因為被爆師生戀辭職，任期同樣僅4個多月。童振源將在10月1日卸職，任期比胡幼偉還少了6天，成為任期最短的行政院發言人。1050918
(中央社)
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