職棒歷經假球 球評：慶幸還有陳金鋒
「台灣巨砲」陳金鋒今天在桃園球場引退，多次參與陳金鋒經典賽事的球評曾文誠說，陳金鋒除了勇敢追夢，認真打球的態度也成為典範。
曾文誠說，台灣職棒歷經多次假球案衝擊，陳金鋒不管在場上、場外的態度，為下一代的棒球員立下典範，認真打球不會沒有前途，人品、球技都是值得追求的目標。
「未來還會有第2個陳金鋒」，曾文誠說，陳金鋒當年勇敢挑戰美國職棒，帶動旅美風潮；回到台灣以後，在國內環境不好的情況下，他的人品成為典範。
1997年亞錦賽在老台北球場，陳金鋒披上中華隊戰袍的第一戰，曾文誠就是電視球評，如今陳金鋒引退賽他也參與到。
包括1997年亞錦賽、1998年曼谷亞運打朴贊浩、2001年世界盃轟日雙響砲、2004年雅典奧運砲轟上原浩治，這些陳金鋒的經典全壘打影片，都有曾文誠的吼叫聲。
曾文誠說，2001年世界盃抗日雙響砲最激動，當年各國都是強隊，原先預期打進第2輪就很好，沒想到挺進季軍賽，最後還打敗日本。
今天陳金鋒的引退賽，有2萬名觀眾進場，也是職棒榮景再現的一幕。
桃猿總教練洪一中說，台灣環境只要變更好，下一個陳金鋒或是下一個某某某，就自然能夠冒出頭，主要是人才數量夠多、相互競爭，這也是美日棒球強盛的原因，而不是要去挖掘哪一個天才球員。1050918
(中央社)
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