陸委會：兩岸交流不應預設任何政治前提
中國大陸全國政協主席俞正聲、大陸國台辦主任張志軍今天重申「九二共識」。陸委會表示，政府對兩岸交流一向持正面態度，然而不應預設任何政治前提，才能真正相互理解與認識。
行政院大陸委員會表示，520以來，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史事實已多次表達尊重的立場，並在兩岸政策主張及相關作為措施方面，致力兩岸關係和平穩定發展。
陸委會說，此一堅定態度已經釋放出相當大的善意，及試圖拉近雙方認知的距離，中國大陸應務實理解與回應。
陸委會強調，政府對於兩岸交流一向持正面態度，兩岸交流，包括城市、旅遊、文化及學術等不應預設任何政治前提，才能真正相互理解與認識。
陸委會指出，維護兩岸既有成果及保障人民福祉權益，是兩岸共同的責任與目標；雙方應務實開展良性溝通對話，才能促進兩岸關係良性發展。
陸委會表示，兩岸觀光有助促進雙方人民交流及相互了解，對兩岸關係穩定發展具正面意義。政府歡迎陸客來台觀光立場不變，呼籲雙方儘速在兩岸旅遊協議基礎上，就兩岸旅遊相關議題進行對話或溝通。
陸委會強調，勿因非經濟因素，影響大陸民眾來台旅遊意願，以及兩岸旅遊業者的權益。
中國人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲下午會見8位泛藍縣市首長時說，「大家都是堅持『九二共識』的地方領導」，只要堅持「九二共識」的政治原則，大陸都鼓勵兩岸縣市增加交往及人民交流。
中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍上午則表示，來訪的8名台灣縣市首長共同點是「對九二共識的認同」。只要予以認同並明確兩岸城市交流的性質，相關領域的交流合作「還是可以往前推的」。1050918
(中央社)
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