國營事業董座爭議 陳菊籲勿見縫插針

我要評比

部分媒體影射高雄市長陳菊與國公營事業董座的人事關係，高雄市政府今天嚴正表示皆屬子虛烏有，也重申國公營事業人事權限歸屬中央，陳菊絕無干預。

市府指出，陳菊與高市府更對行政院長林全施政積極支持充分配合。日前林全至高雄勘災，陳菊更親向林全感謝風災期間行政院對高雄的大力支援。

市府說，媒體繪聲繪影描述並不存在的場景，企圖影響中央與地方政府合作效能，令人遺憾，陳菊也對這樣「無縫也插針」的流言，以及接連的「抹黑」深感無奈。1050918

(中央社)