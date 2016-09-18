陸官方打房再出手！杭州明起限購住房
新浪財經報導，據杭州市住房保障和房產管理局公告，杭州自明（19）日起實施住房限購。限購政策規定，在市區限購範圍內，暫停向擁有1套及以上住房的非杭州戶籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。
在本月初G20之後，杭州房市不僅成交量大增，開發商漲價預期高漲，而且投資客購房熱情也在上漲。專家解讀稱，G20後外來購房者比例擴大，投資購買需求高漲，令杭州房市出現過熱現象，因此必須頒布政策抑制房市投機氣氛，防止區域性風險。
公告稱，限購範圍為上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區（濱江）、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊度假區、蕭山區、余杭區，不包含富陽區、大江東以及臨安、桐廬、建德、淳安四縣（市）。
限購時間明確，新建商品住房以網簽平台商品房買賣合約簽訂時間為準；二手住房以網簽平台房屋轉讓合同簽訂時間為準。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。