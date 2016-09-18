陸官方打房再出手！杭州明起限購住房

新浪財經報導，據杭州市住房保障和房產管理局公告，杭州自明（19）日起實施住房限購。限購政策規定，在市區限購範圍內，暫停向擁有1套及以上住房的非杭州戶籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

在本月初G20之後，杭州房市不僅成交量大增，開發商漲價預期高漲，而且投資客購房熱情也在上漲。專家解讀稱，G20後外來購房者比例擴大，投資購買需求高漲，令杭州房市出現過熱現象，因此必須頒布政策抑制房市投機氣氛，防止區域性風險。

公告稱，限購範圍為上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區（濱江）、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊度假區、蕭山區、余杭區，不包含富陽區、大江東以及臨安、桐廬、建德、淳安四縣（市）。

限購時間明確，新建商品住房以網簽平台商品房買賣合約簽訂時間為準；二手住房以網簽平台房屋轉讓合同簽訂時間為準。

(工商)