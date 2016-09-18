台南登革熱第二例 與首例有相關性

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台南市出現今年入夏後第2例本土登革熱病例，市府衛生局18日針對個案活動地點周圍環境，加強孳生源清除及同步戶內外化學防治。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月18日

台南市出現今年入夏後第2例本土登革熱病例，市府衛生局18日針對個案活動地點周圍環境，加強孳生源清除及同步戶內外化學防治。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 105年9月18日

台南市出現今年入夏後第2例本土登革熱病例，工作地點與8月底確診的境外移入病例住家距離約150公尺，具高度時地相關性，市府已針對相關地點啟動最高防疫措施。

台南市衛生局指出，今天經疾病管制署公布的個案為居住在仁德區19歲男性；9月10日發燒及口乾舌燥，12日出現食慾不振，16日身體出現紅疹。病人初期發燒時曾自行服用退燒藥並未就醫，直到12日因症狀持續，才陸續至東區及仁德區的診所就醫。

衛生局指出，病患在16日至醫院掛急診時，醫師懷疑感染登革熱通報，今天確診為第一型登革熱；因無出國史，判定為本土病例。因病患的工作地與8月底二採確診的境外移入病例住家距離約150公尺，具高度時地相關性。

衛生局指出，市府昨天下午5時啟動區級應變中心；因個案防治區域與東區鄰近，由仁德區與東區區公所進行跨區聯合防治，並請東區裕聖里及仁德區仁德里民眾，儘速清除積水容器。尤其近來常下雨且颱風剛過，更應提高警覺並做好防蚊措施。1050918

(中央社)