台南登革熱第二例 與首例有相關性
台南市出現今年入夏後第2例本土登革熱病例，工作地點與8月底確診的境外移入病例住家距離約150公尺，具高度時地相關性，市府已針對相關地點啟動最高防疫措施。
台南市衛生局指出，今天經疾病管制署公布的個案為居住在仁德區19歲男性；9月10日發燒及口乾舌燥，12日出現食慾不振，16日身體出現紅疹。病人初期發燒時曾自行服用退燒藥並未就醫，直到12日因症狀持續，才陸續至東區及仁德區的診所就醫。
衛生局指出，病患在16日至醫院掛急診時，醫師懷疑感染登革熱通報，今天確診為第一型登革熱；因無出國史，判定為本土病例。因病患的工作地與8月底二採確診的境外移入病例住家距離約150公尺，具高度時地相關性。
衛生局指出，市府昨天下午5時啟動區級應變中心；因個案防治區域與東區鄰近，由仁德區與東區區公所進行跨區聯合防治，並請東區裕聖里及仁德區仁德里民眾，儘速清除積水容器。尤其近來常下雨且颱風剛過，更應提高警覺並做好防蚊措施。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。