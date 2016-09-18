鋒哥接班人？ 王柏融：努力扛起這時代
屬於全台灣的棒球英雄陳金鋒在今年球季結束後引退，陳金鋒在Lamigo桃猿的隊友、新生代強打王柏融也被點名為「鋒哥接班人」，對於這樣的說法，王柏融雖然謙虛表示：「大家高估我了」，但也霸氣表示：「我會努力扛起這時代。」
即使球員和球迷萬般不捨，陳金鋒退休的決心不變，要把舞台讓給年輕球員，這也同時宣告，帶給台灣棒壇無限輝煌記憶的「陳金鋒時代」將結束。對於外界看好王柏融能成為「陳金鋒接班人」，鋒哥17日在專訪中也送上一句話，要他好好享受壓力。
無論外界給予什麼稱號，王柏融只管追隨鋒哥的腳步繼續努力，「不管是面對壓力的態度、對贏球的堅持、挑戰自己的意志力，不管未來走到哪個地方，我都會用陳大哥的標準，向他看齊。」把陳金鋒的精神放心中，王柏融也會繼續用手中的棒子，打出屬於台灣棒壇新世代。
在陳金鋒引退儀式舉行的這晚，王柏融在3局下敲出本季第22號全壘打，單季177安打破聯盟紀錄，寫下「王柏融障礙」，接下來他還要繼續挑戰史無前例的單季200安、4成打擊率紀錄。
剛滿23歲的王柏融去年加入桃猿，與39歲的陳金鋒成隊友，不時可在轉播中看到王柏融互鬧的畫面， 兩名不同世代強打的互動也格外耐人尋味，王柏融說：「進來前覺得他是神、是偶像，但他先開始鬧我，我才鬧回去，互動越來越多。」
(中時電子報)
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