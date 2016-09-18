馬勒卡掰掰！全台下周仍維持雨勢

中秋連假結束，颱風也跟著離開，中央氣象局已於今日上午8點30分，解除馬勒卡颱風海上颱風警報，但接下來的一周，各地仍會維持一定的雨勢。氣象局指出，北部和東半部地區，全天皆可能出現短暫陣雨，其餘地區則以午後雷陣雨為主，北部周二、週三溫度會下探23度，民眾要適時添加衣物。

中央氣象局指出，本周全台皆受到東北風的影響，明起至周三的3天內，北部、東半部地區，因屬於迎風面，全天皆容易出現短暫陣雨，其餘地區則不分山區或平地，皆為上午多雲、下午易出現午後雷陣雨的情形，但各地溫度類似，高溫多落在30~32度、低溫24~26度之間。

氣象預報員吳依帆補充，到了周二和周三，由於東北風的風勢增強，北台灣溫度會下探23~24度，高溫則僅約30度，民眾應適時添加衣物，來面對日夜溫差較大的情形。中部、南部地區則仍有32度的高溫。

吳依帆指出，周四起至周末，各地氣溫皆維持30~32度的高溫，由於水氣漸減，除了東半部仍維持全天的短暫陣雨外，包括北部在內，皆要注意午後的雷陣雨，他提醒，只要非下雨期間，紫外線仍有超標的可能，民眾外出皆應待著傘，雨天遮雨、晴天擋紫外線。

(中時)