救災官兵為總長開路 金防部：誤解

颱風莫蘭蒂重創金門，倒樹阻礙通行；在金防部全力協助救災之際，有人爆料官兵被要求為來訪的參謀總長開出一條路；金防部今天澄清，救災工作都是配合縣府，這種說法是誤解。

莫蘭蒂15日凌晨以摧枯拉朽之勢，一夜之間吹倒金門林區林木、行道路和綠籬，其中路樹不但壓垮了電線，讓許多地區現在還停水停電；加上被風吹裂的鐵皮等雜物，路面狼藉一片，嚴重阻人車通行。

當天天一亮，國軍就兵分多路投入救災，清理倒樹和垃圾，清出路面，好讓人車可以通行。

由於不少營區連日來也停水停電，負責救災的官兵飽受無水之苦；消息來出，不少民眾熱心捐贈礦泉水等物資。

國防部參謀總長嚴德發得知金門官兵辛勞，今天搭乘C-130，代表總統與部長到金門地區慰勉救災官兵辛勞，同時了解物資前運金門作業情形。

金防部指揮官郝以知表示，除了1600箱礦泉水和500箱泡麵，嚴德發關切官兵弟兄姊妹的衛生，還特別帶來內衣褲及全套迷彩服等裝備，讓官兵可以有替換清洗。

不過，外傳有官兵爆料，為了嚴德發來訪，金防部要求官兵清出一條道路；金防部政戰主任武立文表示，災後復原工作，金防部是依縣府規劃分配行事，不可能為總長前來而特意安排，這是誤解。

武立文表示，嚴德發來金門是為官兵打氣，勉勵大家一起守護家園是，這是軍人天職，嚴德發帶來的物資，也會在最短間內發給官兵，就是要做好基官兵照顧。

此外，也有官兵向媒體指稱，金防部某官員在缺電時，要求用發電機開冷氣；武立文也澄清，絕無此事。

為了感謝國軍連日的辛勞，金廈海運公司董事長顏及人下午率多人前來勞軍，致贈加菜金；地方名城電視台也帶來礦泉水、泡麵和八寶粥，向軍弟兄妹妹致敬。

郝以知感謝地方對國軍的支持，他說，目前官兵的物資都已充足，如各界有多餘物資，請轉贈給更需要的單位。

郝以知表示，目前國軍救災以協助民間重建為先，官兵會繼續努力維持這塊美麗土地，讓百姓早日恢復正常生活，以及往日觀光榮景。

由於金防部所在的明德公園內災情慘重不輸民間，風倒林隨處可見，有不少被攔斬腰斷，還有的是90度斷裂；而公園內的蔡氏祖墳更是受創嚴重，墓前的解說石坊牌幾乎全倒，整個墓園內慘不忍睹。官兵除了協助民間救災，同時也要撥出時間自力救濟。1050918

(中央社)