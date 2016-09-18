王柏融開轟 單季177安打創紀錄

中職義大和Lamigo桃猿今天在桃園交手，也是陳金鋒的引退賽。桃猿王柏融3局下揮出2分彈，這是他本季第177支安打，創下中職單季新高，回本壘時也與陳金鋒緊緊相擁。

原本土球員單季最多安打的紀錄是中信兄弟張正偉的172支，而聯盟紀錄是由前興農洋將威納斯（Wilton Veras）所保持的176支安打，這2項紀錄已經陸續被王柏融打破，接下來要挑戰中職史上首位單季200安的選手。

陳金鋒的引退賽也成了新紀錄誕生之夜，稍早高國輝3局上揮出2分彈，以364場成為中職史上最快場數達成百轟紀錄的打者，原紀錄是陳金鋒的453場。1050918

(中央社)