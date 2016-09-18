邱鏡淳：家和萬事興 盼陸擴大觀光交流
新竹縣長邱鏡淳今天代表8名泛藍縣市長向中國大陸全國政協主席俞正聲表示，「兩岸一家親、家和萬事興」，希望大陸持續採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流。
由邱鏡淳與苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅(山昆)萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等8名地方首長組成的代表團，下午在北京人民大會堂會見俞正聲。邱鏡淳在代表致詞時，作上述表示。
邱鏡淳表示，8個縣市政府正副首長今天是「冒著風雨、乘風破浪」，展現「為百姓拚經濟的決心」，且都希望在「對等互惠」下，共同推動各項城市交流。
他並向俞正聲當面提出8名縣市首長的共同主張，一是希望大陸持續採購台灣農特產品、提振經貿產值、創造多贏局面；二是擴大兩岸觀光及文化交流，創造互惠優勢。
邱鏡淳說，「兩岸一家親、家和萬事興」，8名首長希望透過兩岸城市交流，加強學術研究和相關資源的共享，讓未來的文化、教育、旅遊共同往前跨大步、持續合作，讓好的青年科技人才、尖端的先進技術，創造兩岸人民最大的福利。
在會中，8名縣市首長也趁機向俞正聲及大陸官員，推銷各自縣市的觀光資源，同時提到近來在觀光方面受到的衝擊，並提出建議事項。
會面結束後，俞正聲與這8名泛藍縣市首長共進晚宴，大陸的國務院台灣事務辦公室主任張志軍等官員並一同出席。1050918
(中央社)
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