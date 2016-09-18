台灣東協投資促進團 訪菲探商機
為落實政府新南向政策，經濟部投資業務處率團訪問菲律賓，考察菲國投資貿易環境，以及台商在菲經營情況。
「2016年台灣-東協投資合作促進團」由經濟部投資業務處處長連玉蘋帶領，18日至20日訪問菲律賓，團員包含19家的台灣企業及2家節能服務廠商。
中華民國駐菲代表處表示，東協投資促進團將拜會菲律賓貿工部（DTI）與菲律賓經濟特區管理署（PEZA），參訪克拉克經濟特區、台商工業區及多間台、外商工廠。
為瞭解台商在菲投資情形，經濟部投資業務處今天與駐菲代表處在馬尼拉舉辦「菲律賓台商投資合作專業座談會暨台菲廠商交流餐會」，邀請旅菲台商、菲國商會代表到場交流，加強台商與菲商的商機媒合。
交流餐會由駐菲代表林松煥與連玉蘋共同主持，邀請律師及會計師說明菲國最新勞工法及稅法。
全團將於20日前往馬尼拉以南的卡摩那市（Carmona），與菲律賓南線台商會舉辦座談會，結束後隨即於當天晚間轉往印尼進行考察。
駐菲代表處一直積極服務並協助在菲台商投資營運，自2015年至今已在馬尼拉、甲美地及宿霧等地，舉辦4場台商專業座談會，協助旅菲台商培養專業營運知識。1050918
(中央社)
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