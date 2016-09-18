總統今召集整合會議 協調重大法案

在秋節連續假期結束前，總統在今天下午3點到5點半，例行的邀請府院黨團等各部門首長、幹部會談，就當前政情與重大政策之推動交換意見，強化行政立法的協調與互動。

總統府發言人黃重諺表示，今天的談話聚焦立法院下會期優先法案，總統特別關心住宅法、長照法、電業法等重大民生法案的修法進度，也特別強調需要強化社會的說明與溝通。總統期待這些重大政策除了要儘速完成修法工作外，行政部門也要設定目標加速相關政策的推動，同時更要與地方政府充分合作，讓這些政策能有效具體落實。

今天出席的人員有行政院林全院長、陳美伶秘書長，立法院蘇嘉全院長，立法院黨團柯建銘總召、吳秉叡幹事長、劉世芳書記長，立委陳其邁、陳明文等，會談地點在總統永和住所。

(工商)