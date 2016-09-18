男星婚後10年「連牽手都沒」 自招曾想：找更好的女人
八點檔男星吳鈴山在出道不到3年時，便以華視《愛》中智能障礙的「康安」一角走紅，近年則在三立《甘味人生》裡，和曾莞婷飾演的「周曉菁」聯手使壞，劇中惡人模樣令觀眾恨得牙癢癢，但現實中的他實際上是個愛家好男人，和妻子結婚近20年仍恩愛如昔，但他日前卻在受訪時透露，自己曾經動念想過離婚，只為找到「更好的女人」。
據《蘋果日報》報導，吳鈴山和同為演員的妻子黃崇蘭1999年結婚，牽手走過近20年個年頭，育有2子1女的夫妻倆仍是恩愛如昔，只是他日前卻透露，在婚後他們不像新婚夫妻，反而更像相處久的老夫老妻，不僅過著無性生活，就連牽手都沒有，嘆夫妻倆煩惱只有為些日常瑣事，2人生活彷彿各過各的，「如果夫妻這樣過蠻悲慘的」，這讓吳鈴山動念想提離婚，只是沒有將想法轉化為行動而已。
而讓一切出現轉機的，是黃崇蘭開始主動向吳鈴山釋出愛意，似乎認為人生快走到一半，為什麼不把心意展現給老公看？雙魚座的吳鈴山只要聽見愛妻說1句「我愛你」就昏了，於是感情不僅回溫，夫妻倆還越來越恩愛，甚至2人相距超過1公尺渾身就不對勁，而自從他開始健身，身材變得結實後，吳鈴山笑說對方眼睛不只一亮，更喜歡「玩弄我的身體」大洩夫妻閨房情趣。
(中時電子報)
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