濾掛式咖啡不安全？　食藥署：立刻研究

腎臟科醫師江守山在臉書發文，質疑濾掛式咖啡的安全性，湧入上百位網友留言討論、逾1600次分享。（翻攝自江守山臉書）

腎臟科醫師江守山在臉書PO文、質疑濾掛式咖啡安全性，引發外界討論。化學系教授表示，部分濕強劑的成分、因有含氯的化合物，在動物試驗中證明有致癌風險。衛福部食藥署則強調，濕強劑在國際上皆為合法使用，但對江的看法會儘速進行研究，若顯示對人體有害，不排除進行相關規範。

台師大化學系教授吳家誠表示，江守山提的「POLYAMIDE EPICHLOROHYDRIN，簡稱PAE」為常見濕強劑中成分，因結構並非高分子，一旦遇熱、便會溶出含氯有毒物質，加上其部分屬於脂溶性，咖啡中的油脂更加速其溶出。他補充，濕強劑有多種化合物，PAE僅為其中較常見的一種。

對於江守山質疑「濕強劑未被列為非食品添加物」，才缺乏相關人體健康危害的數據。食藥署食品組簡任技正鄭維智表示，濕強劑本來就不是用來「吃下肚」，自然未列為食品添加物，但國際上皆為合法使用；他強調，食藥署目前並無相關數字，但對於江的意見，會盡速進行研究，若科學證據顯示對人體有害，會再參考國人飲用量、國際管理原則，「不排除對其進行相關規範」。

台北榮總毒物科主任楊振昌表示，自己是首次聽聞，他相信江是出於善意提醒，但對於屬於可說「僅供參考」的2B致癌物，若未在文中說明釋出量、每日容許量，易造成不必要的恐慌，「像咖啡也是2B致癌物啊！」

楊振昌舉例，很多魚類含微量致癌物「戴奧辛」、「汞」，但為了攝取如Omega-3脂肪酸等物質，在利大於弊的情況下，不會要民眾「不要吃」，相較於添加很多糖、奶精的三合一咖啡，濾掛式咖啡沖出的純咖啡反而更有益於人體。

乳癌防治基金會董事長、愛喝咖啡喝到出書的張金堅說，第一次聽到這說法，「立刻花時間去查文獻」，但尚未找到相關證據，故對此持保留態度；但他建議，民眾若有疑慮，可以自己磨咖啡豆，再用像是陶瓷濾網、不鏽鋼濾網、甚至虹吸式咖啡壺來處理咖啡。

(中時)