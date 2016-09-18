范冰冰情敵素顏曝光 唉唷怎麼變大媽

張馨予外型美豔。(取自張馨予微博)

張馨予素顏曝光。(取自微博)

自范冰冰與李晨戀情公開後，前女友張馨予處處被拿來跟范冰冰做比較，日前又被翻出昔日素顏照，油光滿面的暗沉臉蛋與平日在微博PO出的白皙透亮的模樣差很大，讓網友忍不住驚呼：「大媽妳哪位？」

外型美豔的張馨予，過去在《神鵰俠侶》飾演李莫愁，被網友譽為「最美反派」之稱，不過近日網上就流傳她昔日素顏照，滿臉油光的暗沉肌膚與外界印象中的她差很大，從最美反派一秒變大媽。

張馨予素顏照在網上掀熱議，有褒有貶，其中有不少網友就力挺張馨予素顏還是美，更直指暗沉皮膚是光線問題，「素顏不錯了呀，而且光線那麼差，雖然穿的不好看」、「打扮土了點，五官長相還是漂亮的」。

(中時電子報)