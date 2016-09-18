挑戰盃》戴維斯犯滿 中華輸印度只拿第8

戴維斯18日在面對印度時提前犯滿畢業，造成中華隊內線失守，無奈輸給印度只拿第8名。(取自FIBA官網)

儘管先前預賽曾以90比66痛宰印度，可惜中華隊18日在挑戰盃男籃賽第7名爭奪戰，除了隊長劉錚續因眼傷缺陣，戴維斯更提前犯滿畢業，中華隊最後以68比80輸給印度，今年挑戰盃只拿第8，創下隊史參賽最差成績。

中華隊首節就靠戴維斯獨拿7分貢獻，帶起一波9比2攻勢取得領先地位，但詭異的是，中華隊先發5人不只打滿首節，甚至直到上半場還剩8分37秒，才進行首次換人，印度趁機打出10比0反超比數，形勢頓時逆轉。

上半場剩下4分59秒，中華隊終於才靠胡凱翔兩分球，打破長達5分多鐘的得分空窗期，接下來幸好蔣淯安連取6分，包含中華隊首顆三分外線，幫助中華隊打完上半場，把比分追到32比33的僵持局面。

打到最後7分44秒，戴維斯吞下個人第5犯，中華隊只能改用李德威扛住禁區重擔，印度趁機狂打內線，把領先差距擴大到9分，中華隊雖然不肯認輸，可惜最後仍以12分差距宣告落敗，本屆挑戰盃只拿第8。

蔣淯安攻下全隊最高16分，另有6籃板、2助攻，周儀翔也拿15分、5籃板，戴維斯13分、15籃板，表現明顯受到連續出賽影響。中華隊全場發生離譜18失誤，三分命中率也僅1成77（投17中3）。

(中時電子報)