空調機器皮帶斷裂 台北車站冒濃濃白煙

台北車站冒出濃濃的白煙，警消人員獲報後立刻趕往查看，最後發現空調機器皮帶斷裂，所幸無造成意外。（鄧博仁攝）

中秋連假最後一天傍晚，台北車站冒出濃濃的白煙，引起民眾一度恐慌，警消人員獲報後立刻趕往查看。（鄧博仁攝）

台北車站冒出濃濃的白煙，民眾紛紛摀著鼻子。（鄧博仁攝）

莫蘭蒂、馬勒卡颱風緊接而來，攪亂中秋節連續假，中秋連假最後一天，台北轉運站大廳內擠滿了許多正要返回工作崗位的民眾。（鄧博仁攝）

莫蘭蒂、馬勒卡颱風緊接而來，攪亂中秋節連續假，中秋連假最後一天，午後台北轉運站外出現許多車潮。（鄧博仁攝）

莫蘭蒂、馬勒卡颱風緊接而來，攪亂中秋節連續假，中秋連假最後一天，台北轉運站大廳內擠滿了許多正要返回工作崗位的民眾。午後台北車站則冒出濃濃的白煙，引起民眾一度恐慌，警消人員獲報後立刻趕往查看，最後發現空調機器皮帶斷裂，所幸無造成意外。

(中時)