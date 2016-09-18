羅志祥自稱沒有女友 十指交扣愷樂！？

羅志祥十指交扣愷樂玩心電感應。（八大）

羅志祥陪愷樂宣傳新專輯非常賣力。（八大）

羅志祥陪愷樂宣傳新專輯，接受威廉、毛弟訪問。（八大）

愷樂首發新歌得到熱烈迴響，身為老闆的羅志祥親力親為陪跑宣傳，也一起上自家節目八大《娛樂百分百》，兩人以來賓身分錄影「明星好麻吉」單元，接受威廉、毛弟的挑戰及考驗。其中一項心電感應考驗任務中，遊戲規則是羅志祥、愷樂要十指交扣同時做答，當主持人出題問及「女友？」羅志祥竟第一時間回應：「沒有！」愷樂卻大笑地悶不吭聲，羅志祥立刻解釋：「又沒有講是誰的女友啊？」澄清誤解讓大家虛驚一場。

節目開場，愷樂帶來輕快新歌發表，但主持人還沒正式介紹完，站在後台準備的羅志祥凍袜條就自己出場，威廉忍不住虧他：「你有必要每場活動都出來嗎！」羅志祥逮住機會追問威廉認購多少張專輯？威廉說：「20張啊」立刻被嫌太小氣，但羅志祥仍壓著愷樂的頭跟大家道謝，卻被威廉笑稱：「妳這樣很像他的機器人。」

愷樂爆料，最初公司選造型、選歌時，都會尊重讓她去挑選，但選好後，工作人員卻偷偷示意：「妳跟老闆選的不一樣耶～」聽完後讓她內心忍不住大喊：「那幹嘛問我！」羅志祥好心表示是因為要幫她把關。但近期專輯狂打，羅志祥坦言：「自己聽到想吐！」

進行明星好麻吉任務考驗時，羅志祥被矇住眼睛，透過愷樂口令指引，默契十足在25秒內完成吃甜甜圈、下腰過障礙及坐破氣球考驗。而在心電感應遊戲時，兩人都想抓住對方的口型猜答案，當中一題「女友」問題，就讓愷樂卡關，深怕不知如何做答乾脆不說，但羅志祥搶快脫口說出「沒有」，也讓大家嚇了一跳。

(中時)