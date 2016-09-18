紀錄之夜向鋒哥致敬 義大4轟領先桃猿

熱情球迷手持52號紙板替鋒哥加油打氣。（陳怡誠攝）

陳金鋒穿上鋒迷們最熟悉的五十二號，先發上陣、擔任Lamigo桃猿隊指定打擊，與全猿主場滿場兩萬名球迷道別。（陳怡誠攝）

「台灣巨砲」陳金鋒引退儀式舉辦的大日子，Lamigo桃猿與義大犀牛之戰在滿場2萬人齊呼「陳金鋒！」的震撼場面中開打，桃猿全隊也換穿「52」球衣上陣，要用最榮耀的方式歡送這名台灣棒壇英雄人物。

桃猿在2局下靠著朱育賢、陳俊秀和林承飛的3支連續安打先馳得點，但先發左投王溢正在3局上遇亂流，先被林哲瑄轟出左外野3分全壘打，賽前就說要以改寫陳金鋒「最速百轟」紀錄的高國輝，稍後也從王溢正手中敲出2分炮，以364場達成生涯百轟，超越陳金鋒，同時也助義大取得5比1的領先。

3局下則輪到王柏融從藍斯佛手中掃出左外野2分全壘打，單季177安打破「威納斯障礙」，寫下中職單季最多安紀錄。5局上義大靠林威廷的適時安打多添1分，而桃猿下半局連敲2安後，林泓育補上帶有2分打點的安打，一舉將比分追到5比6。

6局上林哲瑄又扛出左外野方向的3分全壘打(本季累積18轟)，單場雙響炮，助義大再拉開4分領先，桃猿雖然在7局下靠著陳俊秀的陽春炮(本季第26轟)再度將比分追到1分差，但桃猿牛棚在8局上崩盤，胡金龍轟出2分炮後，林威廷又在滿壘時補上帶有2分打點的二壘安打，義大將比分改寫為13比8。

(中時電子報)