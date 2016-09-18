邀府院首長會談 總統關心民生法案進度

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中秋連續假期最後一天，總統蔡英文今天邀請行政院長林全、立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘會談。蔡總統關心住宅法、長照法、電業法等重大民生法案的修法進度。

總統府表示，在秋節連續假期結束前，蔡總統下午3時到5時30分，例行邀請府、院、立法院黨團等各部門首長、幹部會談，就當前政情與重大政策之推動交換意見，強化行政立法的協調與互動。

總統府表示，今天的談話聚焦立法院下會期優先法案，蔡總統特別關心住宅法、長照法、電業法等重大民生法案的修法進度，也特別強調需要強化社會的說明與溝通。

蔡總統期待這些重大政策除了要儘速完成修法工作外，行政部門也要設定目標加速相關政策的推動，同時更要與地方政府充分合作，讓這些政策能有效具體落實。

出席人員有行政院長林全、行政院祕書長陳美伶、立法院長蘇嘉全、民進黨立法院黨團總召柯建銘、立院黨團幹事長吳秉叡、立院黨團書記長劉世芳、立委陳其邁、立委陳明文等；會談地點在總統永和住所。1050918

(中央社)