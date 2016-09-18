東海菁英賽稱后 盧曉晴展笑顏
日本LPGA巡迴賽東海女子菁英賽，台灣好手盧曉晴今天在延長賽封后，取得3月以來的本季第2冠，她賽後面帶微笑，開心的說，終於來媒體中心了。
前2回合結束，盧曉晴和韓國選手全美貞都以128桿並列領先，今天最後1回合，全美貞穩紮穩打，盧曉晴則是在第13洞吞下雙柏忌出現亂流。
所幸盧曉晴第14至15洞連抓3鳥，即時回穩，全場5鳥1柏忌1雙柏忌，繳出70桿，全美貞則是全場3鳥1柏忌，同樣打出70桿，3回合結束，兩人又都以低於標準桿18桿的198桿平手。進入延長賽後，盧曉晴在首洞就順利抓鳥封后，沒有夜長夢多。
另外1名台灣選手姚宣榆，則以3回合低於標準桿12桿的204桿，獲得並列第4。
根據日本LPGA官網報導，盧曉晴表示，全美貞的表現相當穩定，沒有什麼失誤，所以自己一直等待抓鳥的機會，其他的事就交給老天爺了。
盧曉晴8月經過運動員最高殿堂里約奧運的洗禮，對於奧運感想，她回答媒體說，看到金牌朴仁妃和銀牌高寶璟的表現，想讓自己變得跟她們一樣厲害。1050918
(中央社)
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