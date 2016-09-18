彰化基督教醫院 赴印度偏鄉義診
正值政府大力推動新南向政策，駐清奈辦事處邀請彰化基督教醫院派遣10人醫療團與台商和當地非政府組織合作，從10到17日進行當地衛生醫療服務，嘉惠印度偏鄉居民。
駐清奈辦事處處長李朝成今天告訴中央社，清奈非政府組織「追尋基金會」（Seek Foundation）、台商豐泰鞋業公司印度廠「超越」計畫（Beyond Project），與國際非政府組織「印度手牽手」（Hand in Hand India）想在印度偏鄉地區推出免費醫療衛生服務。
因此，駐清奈辦事處特別邀請彰化基督教醫院派出10人醫療團，從10到17日在清奈地區與上述非政府組織及台商合作，執行兩階段衛生醫療合作，在偏鄉提供免費醫療保健服務。
李朝成說，這是以台灣軟實力與愛心結合，形塑另一嶄新合作模式的成功案例。
由於彰化基督教醫院的加入，「追尋基金會」把認養的偏鄉村落數從1個增加為5個，且希望借重台灣醫療軟實力，兩年內再增加認養村落數為10個，以擴大印度偏鄉醫療服務，未來還考慮擴大協助村民增建衛生設施，徹底改善印度村民衛生條件，有效提升婦女、兒童的健康和衛生需求。
駐清奈辦事處表示，這次免費診療活動，彰化基督教醫院11日也與阿迪帕拉莎堤醫學院（AdhiparasakthiMedical College）合辦醫療營，並在清奈西南方偏鄉阿麥雅帕進行診療，接受診療人數超過350人。隔天又於阿迪帕拉莎堤醫學院附屬醫院進行複診和經驗交流，台印醫護人員都說受益良多。
此外，彰化基督教醫院也與台商豐泰協業印度廠總經理阿魯山板旦（Arul Sambandam）等人參觀一些村落的婦女衛浴設施、啟聰學校和村落簡易衛生站，隔天並與印度DDHS醫院醫護人員共同為當地警察員眷及村民舉辦醫療健康營，服務人數超過300人。1050918
(中央社)
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