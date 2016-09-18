SMAP解散衝擊 木村新戲女主角難產
SMAP今年8月宣布解散，5名成員的演藝生涯遭受莫大衝擊。當中被點名是「公司派」的木村拓哉成為眾矢之的，《日刊現代Digital》網站報導，木村人氣大舉下滑，連帶新戲的女主角更加難產，連電視台高層都搖頭。
早在SMAP解散新聞爆發前，木村就已經接下TBS電視台新劇《Get Ready!!》，準備首次挑戰醫生角色。原本計畫10月播出的該劇，正巧強碰米倉涼子的招牌強劇《Doctor X》續集，不得已只好將檔期延到明年一月。
6月時就已傳出《Get Ready!!》女主角找無人，因為搭檔木村拍戲需要完全配合木村的行程，讓線上女星敬而遠之。女主角人選從綾瀨遙、吉高由里子、石原聰美、長澤正美、高畑充希、北川景子、波瑠、滿島光通通以檔期無法配合為由婉拒。據傳竹內結子原本答應接拍，但SMAP驚傳解散，她也打了退堂鼓，眼下新劇開鏡在即，女主角面臨開天窗囧境。
TBS高層私下表示，以前SMAP經紀人飯島三智在的話，絕對不會有找不到女主角的情況發生，結果背叛飯島的木村現在彷彿陷入因果報應。木村人氣下滑除了影響電視劇，也反映在廣告業界。木村的廣告好感度、潛在收視率等數據，從SMAP之冠滑落到最後一名，大家只要提到木村，都只能將「慘」字掛在嘴邊。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。