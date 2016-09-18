SMAP解散衝擊 木村新戲女主角難產

木村拍戲要求多，原本就讓許多女星搖頭。(翻攝自日雜)

SMAP今年8月宣布解散，5名成員的演藝生涯遭受莫大衝擊。當中被點名是「公司派」的木村拓哉成為眾矢之的，《日刊現代Digital》網站報導，木村人氣大舉下滑，連帶新戲的女主角更加難產，連電視台高層都搖頭。

早在SMAP解散新聞爆發前，木村就已經接下TBS電視台新劇《Get Ready!!》，準備首次挑戰醫生角色。原本計畫10月播出的該劇，正巧強碰米倉涼子的招牌強劇《Doctor X》續集，不得已只好將檔期延到明年一月。

6月時就已傳出《Get Ready!!》女主角找無人，因為搭檔木村拍戲需要完全配合木村的行程，讓線上女星敬而遠之。女主角人選從綾瀨遙、吉高由里子、石原聰美、長澤正美、高畑充希、北川景子、波瑠、滿島光通通以檔期無法配合為由婉拒。據傳竹內結子原本答應接拍，但SMAP驚傳解散，她也打了退堂鼓，眼下新劇開鏡在即，女主角面臨開天窗囧境。

TBS高層私下表示，以前SMAP經紀人飯島三智在的話，絕對不會有找不到女主角的情況發生，結果背叛飯島的木村現在彷彿陷入因果報應。木村人氣下滑除了影響電視劇，也反映在廣告業界。木村的廣告好感度、潛在收視率等數據，從SMAP之冠滑落到最後一名，大家只要提到木村，都只能將「慘」字掛在嘴邊。

(中時)