蔡英文讚陳金鋒：是這個時代的台灣精神

蔡英文臉書讚陳金鋒，是這個時代的台灣精神。(取自臉書)

中華職棒Lamigo桃猿隊強打陳金鋒今天進行引退賽，總統蔡英文在臉書盛讚陳金峰是團結台灣的人，「鋒哥就是我們這個時代的台灣精神，謝謝你為台灣做的一切。」

馬勒卡颱風遠離，陳金鋒今天的引退賽順利進行，陳金鋒扛下第四棒，先發指定打擊。

蔡英文總統在比賽前在自己的臉書上貼文，秀出陳金峰在球場上的英姿表示，「他是超越勝負的人，他是團結台灣的人，鋒哥就是我們這個時代的台灣精神。謝謝你為台灣做的一切，今晚，讓我們再一次大聲吶喊：陳！金！鋒！」

(工商)