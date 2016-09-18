法前總統席哈克又住院 健康狀況引關注

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83歲的法國前總統席哈克，今天因肺部感染被送到巴黎的醫院。席哈克於2007年卸任後，數度因不同問題接受治療或住院，健康狀況引人關注。

根據費加洛報（Le Figaro），席哈克（Jacques Chirac）的女婿薩拉巴胡（Frederic Salat-Baroux）說，席哈克剛從摩洛哥返回巴黎，今天早上入院，可能要待在醫院好幾天。

巴黎人日報（Le Parisien）報導，席哈克上週在摩洛哥度假，可能因疾病發作而於17日到18日的夜裡返回巴黎，但他仍保持意識清醒。

席哈克於1995年到2007年擔任法國總統。他曾於2005年因腦血管疾病住院，卸任後更數度因腎臟問題、痛風等不同原因接受治療或住院，去年底因健康檢查住院兩週，健康狀況引人關注。

席哈克的女兒勞倫斯·席哈克（Laurence Chirac）今年4月病逝，也給席哈克的健康帶來不小打擊。1050918

(中央社)