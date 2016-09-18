統一對兄弟 陳鏞基敲出三分打點全壘打

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場舉行雙重賽，第二場比賽，5局上，統一獅陳鏞基（見圖）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場舉行雙重賽，第二場比賽，5局上，統一獅陳鏞基（見圖）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場舉行雙重賽，第二場比賽，5局上，統一獅陳鏞基（右）敲出左外野方向帶有三分打點全壘打，輕鬆跑回本壘，並與隊友們擊掌慶祝。（劉宗龍攝）

統一獅與中信兄弟18日在新北市新莊球場舉行雙重賽，第二場比賽，5局上，統一獅陳鏞基敲出左外野方向帶有三分打點全壘打，輕鬆跑回本壘，並與隊友們擊掌慶祝。

(中時)