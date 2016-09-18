蔡承儒也迷陳金鋒 坐觀眾席看鋒砲引退

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富邦預計11月正式接手義大犀牛，未來的領隊蔡承儒今天現身桃園棒球場，坐在本壘後方的觀眾席，欣賞陳金鋒的引退賽。

蔡承儒先前現身新聞盃籃球賽，親自下場打籃球，今天到了棒球場，同樣沒有「小老闆」的架子，與富邦籃球隊副領隊「黑人」陳建州一起坐在本壘後方的觀眾席看比賽。

記者拍照時，蔡承儒與陳建州一起秀出手上的護腕，上面用金色寫著「鋒52」，表明陳金鋒球迷身分。

蔡承儒與陳建州不坐貴賓室，位子選在桃園球場最有名的小飛機「超級二霸號」的旁邊，十足親民。

比賽過程中，有不少球迷要求與陳建州合照，卻不知陳建州身旁的蔡承儒就是未來富邦領隊。

未來的領隊在場邊坐鎮，義大犀牛來者不善，高國輝、林哲瑄開轟，6局上取得9比5領先。1050918

(中央社)