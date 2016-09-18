擊敗孔曉振 韓孝周成韓最夯化妝品代言人
韓國企業評價研究所日前公開「化妝品代言人評價排名」，將36個化妝品品牌大比拚，從媒體、品牌評價指數等各方面進行統計，找出最受消費者歡迎的化妝品廣告模特兒。結果自上個月15日到本月16日為止，排行第一的是韓孝周，孔曉振、朴信惠分居二、三名。
韓孝周因韓劇《W－兩個世界》熱播，因此帶旺她的周邊代言，韓國企業評價研究所方面表示：「分析結果顯示，第一名的韓孝周憑著作品《W》提升消費者們的關注度，加上她參加的綜藝節目也在消費者當中具有高人氣。」調查也顯示，如果消費者上網搜尋韓孝周的同時，也會順便搜尋《W》男主角李鍾碩，可見他們在群眾間受歡迎的程度。
(中時)
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