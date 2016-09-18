陳金鋒引退賽吸20052人 破中職例行賽紀錄

熱情球迷手持52號紙板替鋒哥加油打氣。（陳怡誠攝）

桃園棒球場今犀猿戰，台灣所有棒球迷心中的「台灣巨炮」陳金鋒，此役舉行引退賽，湧進20052位球迷，打破中職紀錄全場球迷與猿隊隊友都穿上52號球衣，連交手球隊義大球員賽前練習也穿著贊助商的52號練習衣，一同為鋒哥送上祝福。

此役觀眾人數創下紀錄，打破2013年3月兄弟對義大的20000人紀錄，成為例行賽最多人的比賽，全場也在每一次鋒哥上場打擊時吶喊出：「陳金鋒！陳金鋒！」，震撼整個桃園球場。

可惜目前陳金鋒還未擊出安打，3個打席吞下2次三振，僅靠一次保送上壘。

(中時電子報)