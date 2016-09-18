陳鏞基3分彈 中職本季第8位20轟
中信兄弟今（18）日在新莊球場與統一獅進行「雙重賽」，中信兄弟贏了午場，晚場變成獅隊火炮爆發，陳鏞基貢獻3分彈、中職本季第8位20轟以上，打完5局獅隊9比5領先中信兄弟。
中信兄弟先發投手江忠城投3局被打6安打失5分退場，杜家明中繼1.1局丟4分，林煜清投了0.2局才止血；獅隊先發洋投布魯斯投5局被打8安打、失5分。
2局上，獅隊林志賢率先打出1打點安打；2局下，中信兄弟林智勝、彭政閔安打，許基宏再補上2打點安打，中信兄弟2比1逆轉戰局。不過，獅隊高國慶在3局上打下1打點又追平比數。
3局下，潘萣翔揮出中左外野二壘安打，再靠投手暴投上三壘，陳子豪護送他回本壘得分；4局上，獅隊拒絕再拉鋸下去，潘彥廷、陳鏞基與劉芙豪各揮1打點安打，再靠雙盜壘得1分，獅隊6比3領先中信兄弟。
獅隊陳鏞基在5局上轟出3分全壘打；5局下， 中信兄弟再靠張志豪打出去的野選、林智勝安打各扳回1分，中信兄弟以5比9落後獅隊。
(中時電子報)
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