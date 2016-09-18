長耀盃高中籃球菁英賽 20支勁旅爭高下
新北市政府教育局與財團法人芳欣教育基金會共同主辦的「105年第四屆長耀盃全國高中籃球菁英錦標賽」，18日在板橋體育館開打，由體育署副署長林哲宏開球，為國內高中職及來自中國大陸廣東的籃球好手們加油打氣。
新北市教育局指出，本次賽事共邀請國內16縣市共39支隊伍參賽，經過9月7日至11日在北區、南區的激烈預賽後，9月18日至26日將由晉級的11支男子組、7支女子組隊伍，以及中國大陸男子、女子組各1隊進行八強全國賽。
教育局長龔雅雯表示，這幾年高中籃球甲級聯賽（HBL）的興起，每場賽事都引起國人關注，新北市南山高中、淡水商工在104學年度賽會就分別包辦男、女子組冠軍寶座，成績相當亮眼，也掀起國內校園的迴響。延續這股「籃球熱」，今年邁入第四屆的「長耀盃」，就是以HBL前哨戰為號召，提供高中職學生一個重要的熱身與衝刺平臺，而海峽兩岸籃球精英陣容一同在球場上較勁交流、拓展視野。
18日起賽會決賽，男子組將由晉級隊伍松山高中、南山高中、泰山高中、東泰高中、能仁家商、東山高中、后綜高中、光復高中、青年高中、高苑工商、三民家商及中國大陸深圳新世紀青年隊等12隊參賽；另女子組將由北一女中、南湖高中、南山高中、淡水商工、滬江高中、永仁高中、普門高中及中國大陸廣東省女子籃球青年隊等8隊參賽，為期9天的密集賽程，球員們將再次展現平時努力訓練成效，發揮「籃球魂」的精神。
(中時)
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