NBA》紐郵專訪林書豪 強調不在乎SI排名
《紐約郵報》18日訪問新季加盟籃網的林書豪，提到《運動畫報(SI)》先前排出新球季NBA百大球星，豪哥並未入選其中，他的回應相當「豪」式風格，「假如我的生活會被別人對我預期所影響，那麼我的球員生涯老早就結束了，我真的不關心別人怎麼說！」
根據消息人士透露，尼克在今年夏天簽回林書豪的動作並不積極，主因出在不信任他的防守能力，不過黃蜂總教練克利福德最近才公開稱讚過林書豪的防守，代表他的努力沒被外界看到，「從4、5年前開始在NBA打球，很多時候我都處於人們質疑當中。」
「其實我的能力已經進步許多，」林書豪說，「然而我上季在黃蜂的表現並沒有太多人看到，因為黃蜂是小市場球隊，我認為我只需要繼續認真打球，如果人們看到了，那就看到了，倘若沒看到，我也清楚自己的目標在哪裡，我要變得更好，也要更出色。」
「那些質疑敲響我的比賽警鐘，當我還是1個比較年輕的球員，我或許會同意，可是我現在進步了，那些防守批評再也不是我需要擔心的東西。」林書豪表示。
(中時電子報)
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