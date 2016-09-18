杭州遏制炒房 沒設籍只能買一戶

中國大陸又一個二線城市啟動房市限購政策。杭州市19日起實施住房限購，戶籍不在杭州的居民，在限購區最多只能買一戶。數據顯示，杭州新成屋較去年同期已上漲了119.1%。

杭州住房保障和房產管理局網站今天公布，為了促進當地房地產市場「平穩健康發展」，根據城市狀況做出調控，將從19日起實施住房限購。在市區限購範圍內，暫停向擁有1套及以上住房的非杭州戶籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和中古屋。

限購範圍為上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊渡假區、蕭山區、餘杭區，不包含富陽區、大江東以及臨安、桐廬、建德、淳安四縣市。

根據大陸國家統計局公布的7月70個大中城市新建商品住宅價格指數，杭州的新成屋房價較去年同期上漲了近兩成，上漲幅度在70個主要城市中排名第8。

新華社日前報導，南京、蘇州、廈門、武漢等多個二線城市都已公布限貸或限購政策，希望遏制房價過快上漲。但這些房市政策執行過程中，普遍出現「限貸緊、限購鬆」現象，造成透過假離婚等方式鑽政策漏洞的現象。1050918

(中央社)