令計劃哥哥令政策涉受賄 檢方提起公訴

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中國大陸江蘇省、山東省檢察機關近日依法對山西省政協前副主席令政策、中共山西省委前常委兼太原市委前書記陳川平、國家工商行政管理總局前黨組成員、副局長孫鴻志涉嫌受賄案提起公訴。

綜合大陸媒體報導，中國人民政治協商會議山西省委員會前副主席令政策涉嫌受賄一案，由最高人民檢察院指定江蘇省人民檢察院偵查終結後，移送江蘇省常州市人民檢察院審查起訴。常州市人民檢察院近日已向常州市中級人民法院提起公訴。

檢察機關指控，令政策在山西任職期間，為他人謀取不正當利益，非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪追究刑事責任。

檢方也指控，陳川平在山西省任職期間，為他人謀取利益，非法收受他人財物；陳川平在擔任太原鋼鐵（集團）有限公司兼太原鋼鐵（集團）國際經濟貿易有限公司董事長期間，濫用職權，致使國家利益遭受特別重大損失，依法應當追究刑事責任。

此外，檢方也指出，大陸國家工商行政管理總局前中共黨組成員、副局長孫鴻志依法應當以受賄罪、貪汙罪、巨額財產來源不明罪追究刑事責任。

大陸官媒新華社2015年曾點名中國大陸官場因貪腐落馬的「大老虎」分為「石油幫」、「秘書幫」、「山西幫」。

其中，「山西幫」多數因籍貫結成利益集團。山西籍官員落馬者中，中共前統戰部長令計劃曾在山西工作7年。他的哥哥、山西省政協副主席令政策也因涉嫌受賄而落馬。

中共中央紀律檢查委員書記王岐山2015年曾說，「山西發生系統性、塌方式腐敗案件」。1050918

(中央社)