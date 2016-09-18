中彰交界烏溪驚見男性浮屍

消防人員從烏日區溪南路二段68巷和慶光路的交叉路口河岸下水步行進行打撈。（馮惠宜翻攝）

台中市烏區與彰化交界烏溪今（18）日下午驚見浮屍，彰化消防局在下午3時獲報後通報台中市消防局出動救援，經消防人員打撈上岸後，發現是一名約40歲、身著黑色上衣、黑膠鞋的男子，由於死者身上沒有任何證件，身分仍待警方調查，警方呼籲民眾如家中有符合該特徵中年男子失蹤，可與警方連繫。

中彰交界烏溪與貓羅溪匯流處，下午3時出現浮屍，彰化消防局在接獲民眾報案後，除出動消防人員前往搜救，也通知台中市消防局出動救災車、救生艇與空拍機加入救援，消防隊員從烏日區溪南路二段68巷和慶光路的交叉路口河岸下水搜救，經涉水步行10多鐘才將浮屍撈起，該男子已氣絕多時。

消防人員打撈上岸後，發現死者是一名年約40歲的男子，身著黑上衣以及釣客常穿的膠鞋，研判應是一名釣客，懷疑可能是在溪邊釣魚不慎落水，唯他身上沒有任何證件，身分仍有待警方進一步調查。烏日分局溪南派出所呼籲，民眾家中若有符合特徵的失蹤人口，可與警方聯繫。

(中時)