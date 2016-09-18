高籃甲、乙級同場較勁 長耀盃儼然籃球黑豹旗

長耀盃創辦人謝建國。（葉士弘攝）

長耀盃今年擴大規模，明年更要晉升國際賽事。（大會提供）

長耀盃全國高中菁英籃球錦標賽今年邁入第4屆賽事，擴大參與規模，男子組共有32隊參賽，分為南北區各16隊預賽，參賽隊伍除了參加HBL甲級的傳統勁旅以外，許多選擇參加乙級賽事的學校，包括彰化高中、高雄中學與建國中學等球隊，也在獲邀參賽之列，長耀盃讓甲、乙級球員有交流機會，不但極富教育意義，更成為高中球員的夢想舞台，泰山高中教練廖文彬就直言「長耀盃就像籃球場上的黑豹旗」。

長耀盃與黑豹旗都創立於2013年，黑豹旗不限參賽球隊，讓許多只有社團性質球隊的學校也能報名參加，與擁有眾多國手坐鎮的強校對抗，儘管實力有所落差，卻是社團球員或棒球愛好者一輩子的回憶，而擴大棒球參與的意義非凡，更讓全台瘋棒球不只是口號。

長耀盃今年特別邀請高中乙級球隊參賽，獲得各校好評，打進全國12強決賽的各隊，都認為這對所有球員都很有幫助，泰山高中教練廖文彬說：「許多乙級球員不是球打不好，只是以課業為主，他們利用長耀盃登上夢想舞台，能跟許多甲級球員交手。」

努力耕耘高雄基層籃球的三民家商教練謝玉娟則強調，長耀盃打造夢想舞台的價值是看不到的，「看看乙級球員在場上比賽的態度，他們非常感恩。」謝玉娟認為，長耀盃給了許多基層球隊被看到的機會，更讓許多乙級球員擁有證明自己實力的舞台。廖文彬也打趣說：「我都告訴球員，他們認真打，你們也不見得會贏。」

別以為乙級球隊實力不如人，本次征戰南區預賽的彰化高中、高師附中都獲得極高評價，有些球員的實力甚至獲得甲級教練肯定，本身就是球員出身的謝建國，有感而發地表示，打球能讀書，讀書也能把球打好，他說：「第一年辦比賽，我以為就是辦個比賽，但辦到如今，我知道不只是辦比賽，更是透過比賽在教育，台灣已經很多年沒有人為教育奉獻了。」

謝玉娟今年本就打算讓高雄的基層訓練站邀請乙級球隊參賽，更深入基層，雖被長耀盃「搶先」，但她不以為意，她強調許多球員只是選擇加入以課業為主的球隊，她說：「現在許多家長都希望孩子文武雙全，這樣的機會能讓家長更認同籃球。」廖文彬也強調，長耀盃給孩子的不只是比賽，更可能是一生的回憶，「主辦單位的格局真的不一樣。」

(中時電子報)