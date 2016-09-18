陸詐騙升級 詐騙與綁架雙管齊下

大陸江西20歲女孩小玲接到一通詐騙電話，指她涉嫌洗黑錢，騙徒還要她上網查看假通緝令。小玲上當，竟然獨自從南昌坐車去武漢做筆錄，這時，騙徒打電話給她的父母親，謊稱綁架，要求贖款。

中國江西網報導，騙徒假冒上海公安，指小玲涉及洗黑錢，三言兩語就令她上當。騙徒還用小玲的家人當誘餌，指若不配合，就要逮捕她。

小玲先將銀行內的7000多元人民幣匯給對方，接著被電話遙控，坐4個多小時的車，從南昌到武漢做筆錄。

在小玲往武漢的路上時，她的家人接到勒索電話，要求贖金。騙徒甚至每十分鐘就打電話給小玲的父母，態度相當囂張。

小玲的父母親報警，請求協助。警方後來至市區循線在一家超商找到小玲。小玲稱，她後悔被騙期間沒有與父母聯繫，如果聯繫了，便不會上當受騙。

(旺報)