亞洲男籃挑戰賽 中華第8
亞洲男籃挑戰賽中華和印度今天爭第7，中華最後以68比80落敗獲第8，也是中華隊參賽以來，含賽事前身亞洲史坦克維奇盃、亞洲盃的最差名次。
亞洲男籃挑戰賽前身是亞洲盃（2012年、2014年），更之前是亞洲史坦克維奇盃（2004年、2008年、2010年）。
本屆中華隊由閻家驊掌帥印，名單大多是年輕球員，主要目的就是要培養接班部隊，沒有預設戰績目標，球員有簡偉儒、林郅為、李維哲、蔣淯安、周伯勳、周儀翔、戴維斯（Quincy Davis）、周柏臣、李德威、胡凱翔、劉錚、胡瓏貿。其中，得分主力劉錚對中國大陸一戰受傷，缺席後來的比賽。
這次之前，中華隊最差名次是2010年的第7名，當時總教練是張學雷，球員有曾文鼎、陳子威、簡嘉宏、李學林、陳世念、洪志善、陳順詳、毛加恩、楊敬敏、張宗憲、呂政儒、鄭人維。1050918
(中央社)
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