千年綠島大香菇倒了 挺不住莫蘭蒂巨浪
「擔心的事，終於發生了」，潛水教練俞明宏發現，全球現存最大型單體微孔珊瑚、綠島千年大香菇，今天倒了。
「早有心理準備」，連續2個颱風過後，今天綠島風浪稍微平靜，俞明宏趕緊下水，看到「大香菇」倒了，雖然早有心理準備，但還是很難過，他說「倒了就不要再扶起來」。
俞明宏說，世界最大最長壽的團塊微孔珊瑚，在這次的莫蘭蒂颱風15公尺高的海浪侵襲之下倒塌了，這顆壽命已達1000年的珊瑚在北宋時期就長在綠島的18米深海底，至今長了10公尺的高度。
活體部分、也就是蓋頂，距離水面約8公尺，在每年的颱風越來越強勁的威力下，它終究抵擋不了大自然的反撲。
俞明宏表示，大香菇倒下去的方向是由南向北，蓋頂現在壓在它旁邊的小微孔珊瑚上，大香菇北側周圍有四顆小型團塊微孔珊瑚高度約3至4公尺，傾倒約45度，斷裂的地方是從最底部開始的，清除殘塊後讓它維持現狀。
台東縣政府2年前將大香菇納入漁業資源保育區範圍，是綠島最珍貴的大香菇，也是世界最大的單體微孔珊瑚，對於綠島生態及觀光產業之重要性自不可言喻。1050918
(中央社)
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