中秋吃出游泳圈 試試3天排毒餐

中秋烤肉一攤攤，腰間贅肉也愈來愈明顯。營養師趙函穎表示，連假「多肉少菜」飲食習慣，不僅精神變差還容易有口臭，不妨試試3天小火鍋排毒餐，把腸道清乾淨。

開業營養師趙函穎今天表示，中秋連假期間，不少人吃了一堆烤肉卻沒吃什麼蔬菜水果，大量肉類塞在腸道裡無法蠕動，就容易便秘導致脹氣、氣色差、精神不好，腸胃中的細菌一旦發酵，還會有口臭、皮膚粗糙甚至出現斑點等問題。

連假大吃大喝過後，不妨試試3天小火鍋排毒餐，把腸胃清乾淨，趙函穎說，民眾可以昆布熬湯底，以蘿蔔泥、蒜、蔥、少許辣椒自製清爽沾醬，不沾沙茶醬也不喝湯，搭配高纖蔬果、蛋白質並補充足夠水份。

趙函穎指出，想促進腸胃蠕動，每天應攝取25公克纖維質，火鍋食材最推薦高纖的「木耳」，木耳每100公克就有多達6.3克膳食纖維，金針菇、玉米筍則有2.4g，紅黃椒2.2g、筊白筍2.1g也不錯，而綠花椰菜不只膳食纖維高，還有抗氧化功效。

除了多吃高纖蔬菜，趙函穎也建議將白飯、白土司等主食，改成富含粗纖維的地瓜、南瓜等，並搭配豆干、豆腐、毛豆等植物性蛋白質，肉類則可選擇魚類、海鮮、雞肉等白肉類，蔬果與肉類比例約為2：1。

水果方面，趙函穎最推薦「芭樂」，每100公克有約3.3公克膳食纖維，另像是柳丁也有3公克，反觀中秋節應景的柚子每100公克僅1公克纖維質，另像是奇異果、木瓜、鳳梨則是富含酵素，可以加速分解腸道中的肉類蛋白質。

很多人認為減肥排毒就是要吃得越少越好，甚至有人只吃蘋果、香蕉等單一食物排毒，趙函穎卻不這麼建議，她說，這樣不僅營養不均衡，還會流失肌肉量，呼籲每天喝足「體重x40ml」的水份，並保持飲食多樣化。1050918

(中央社)