被三個小鮮肉追求 韓藝瑟直呼好幸福

韓藝瑟在劇中飾演命理師，靠觀察力招搖撞騙。（緯來戲劇台提供）

韓藝瑟在劇中面臨小鮮肉的追求。（緯來戲劇台提供）

韓藝瑟在新劇《安托萬夫人》中飾演的冒牌命理師，與飾演國際心理學大師的盛駿有精采的愛情對手戲。她第一次與弟弟級演員合作，而且一次有三位，讓她心花怒放，享受成為萬人迷的過程。

韓藝瑟在劇中以安托萬夫人的名號替人算命，她首次飾演單親媽媽，為了高中女兒教育費用拼命賺錢。劇中她被盛駿、鄭珍雲、李柱亨猛烈追求，讓韓藝瑟大喊「好幸福」，她也因該劇學會從行為看出人的心理。

此外，韓藝瑟劇中的造型也很吸睛，節目播出後反而讓她成為引領時尚的指標，每集播出後都有大批觀眾詢問劇中的服裝、飾品，還有觀眾稱看劇學穿搭。她在劇中的妝效強調自然，所以比較注重口紅的部分，但她平時很注重眼妝，喜歡煙燻妝，服裝偏好搖滾重金屬風或是浪漫風，所以她沒想到劇中的波希米亞風這麼受觀眾歡迎。

(中時)