林全批搶修緩慢 台電人員：欠我們一個公道

行政院長林全不滿台電人員搶修緩慢，要求台電、台水派副總職以上前往災區坐鎮指揮，該言論引發台電人員不滿。圖為台電員工自發性發起南北徒步串聯活動，活動小組召開記者會，左二至四依序為發言人曾玥惠、總指揮蕭信義與召集人楊家法。(王姿琳攝)

莫蘭蒂颱風造成高屏地區許多民宅停電、停水多日，讓行政院長林全說重話，要求「要有同理心」。今再度視察時表示改善程度無法讓他滿意，要求台電、台水派副總職以上前往災區坐鎮指揮，「何時恢復何時再回來」。這個說法引來台電員工不滿，認為林全有欠台電員工一個公道。

林全今天前往中央災害應變中心視察時表示，這次颱風讓部分縣市水電、電信受創嚴重，未來應針對復原機制做好協調，目前停電戶數大幅減少，但改善仍無法讓他完全滿意。林全說屏東目前仍有1萬多戶停電，今晚雖可部分供電，但春日鄉仍需搭建臨時電線，為確保業務順暢，要求「台灣電力公司、台灣自來水公司各派名副總經理職務以上的人員到場，何時恢復何時再回來」。

台電員工自發性發起南北徒步串聯活動，明將率近2,000人集結監察院，並派10人代表進入行政院遞交陳情書。活動小組今（18）日下午召開記者會，針對行政院長林全責備台電「復電太慢」，活動總指揮蕭信義說，國外此種風災復原需時1個多月，台電搶修至今第5天已復電逾9成，「院長欠台電員工一個公道」。

活動小組今日召開記者會，蕭信義指出，對於外界指責救災不力沒同理心的說法，大大打擊第一線搶修人員，台電在15日當晚已復電三分之二，今天更是復電逾9成。

蕭信義坦言，最擔心政府無法苦民所苦，他強調「現場狀況不是坐在辦公室吹冷氣就能指揮一二的」，並建議林全政府下鄉到高屏地區親自勘災，看台電員工在現場搶修的辛勞，「絕對不是說速度太慢」。

此外，蕭信義指出，美國過去也有因風災停電的經驗，後續修復電力花費長達1個多月時間，但台電修復至今才第5天，原先缺電的110萬戶，僅剩位於偏遠山區、路段沒辦法通行的1萬多零星用戶停電，成果不能抹煞，他認為「院長有欠台電員工一個公道」。

台電員工自發的南北徒步串聯活動，本月5日從屏東核三廠出發，預計19日在監察院集合。活動召集人楊家法說，因莫蘭蒂風災造成南部地區災情慘重，搶修復電是台電人天職，員工們迅速投入救災，活動小組決定暫停15日至18日的活動，用實際行動捍衛人民用電基本權利。

蕭信義指出，他們反對「漲價式電業法」，現行版本限縮發電廠組織、加上核能電廠除役下使用較貴天然氣、開放財團加入賺錢，這些因素都會使的未來電價大漲。

台電員工自發性徒步行腳隊伍，明日上午7時將從捷運迴龍站出發，沿新莊中正路步行，行經三重重新路五段、四段，經忠孝橋進入台北市忠孝西路，保守估計將有近2,000人集結監察院，並派10人代表進入行政院遞交陳情書。

活動發言人曾玥惠指出，電價不只是台電員工的事情，而是全民應該關注的議題，希望民眾給予鼓勵支持，並加入活動行列，共襄盛舉。

(集團連線報導)