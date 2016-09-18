不捨鋒哥引退 劉時豪：以前開電視都看他
Lamigo桃猿精神領袖陳金鋒即將引退，他在球員生涯中留下的輝煌紀錄，不僅是球迷心中至今難抹滅的回憶，陳金鋒一路走來的態度和成就，也是後輩追隨的目標，桃猿捕手劉時豪就表示：「以前只要打開電視，就是看他。」
劉時豪透露，因為家住台中，從小因地緣關係而支持興農牛(現義大犀牛)，但以前只要開電視看中職，除了看興農的比賽外，就只會為了當時在La new熊隊的陳金鋒以及林智勝停留、不轉台，「當是就是看他們的打擊，真的很強。」
形容陳金鋒當時的地位，劉時豪說：「如果我沒看棒球，也知道有個人叫陳金鋒。」他也提到，連鄰居都會說：「你們打棒球的，有個人叫陳金鋒。」
劉時豪透過2013年底選秀會加入桃猿，和陳金鋒成為隊友，身為小老弟的他說：「那時候的感覺是『我竟然跟陳金鋒同隊』，一開始都不敢跟他講話。」但現在卻時常可見陳金鋒與劉時豪、王柏融等後輩打鬧的互動畫面。
無論場上、場下，鋒哥也都不忘適時給予後輩們鼓勵和提點，劉時豪說：「有時候表現不錯，下來的時候他都會說，『剛剛跑不錯啊、打得不錯』，但偶爾也會念我們幾句，像是我自己表現不好的時候，比完他就會跟我說，不要垂頭喪氣。」
如今陳金鋒將結束18年職棒生涯，劉時豪坦言「一定會捨不得。」但他也形容：「這就像看《海賊王》一樣，一個時代的落幕，一定會有另一個時代的竄起，就是傳承的感覺。」
(中時電子報)
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