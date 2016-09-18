KID後悔公開戀情 坦言在感情中較「沒出息」

KID和愷樂主持的新節目《18歲不睡》19日晚11點首播。（中天綜合台）

KID在主持的新節目《18歲不睡》後悔公開戀情。（中天綜合台）

李妍憬（右）整場錄影情緒超亢奮。（中天綜合台）

由KID和愷樂主持的中天綜合台新節目《18歲不睡》19日晚11點首播，首集討論「嫩妹和姐姐的差別」，其中嫩妹們一交往就要曬恩愛，馬上在社群網站上更改感情狀態，KID和哈孝遠、大根異口同聲表示「哪個男生那麼笨要掛穩定交往」，尤其KID超有感地說：「當然能不承認就不承認，要不是被拍到，我才不會承認！」言下之意，似乎當初公開與許維恩的戀情並非出於自願。

嫩妹們認為約會應該男生買單，KID則很認同，他舉自己為例，「我從以前交女朋友到現在，都是我付錢，即使再窮，身上剩1000元也會拿900元養女朋友！」他甚至說「沒有愛情我會死」，坦言自己在感情中比較「沒出息」。

第一集主題從節目名稱延伸發想，邀請來賓李妍憬、熊熊、舒子晨、安苡愛、哈孝遠、大根以及十位18歲左右的少女，討論年輕嫩妹和邁入輕熟女年紀的姐姐之間的行為和思想差異。染了一頭紫色新髮色的李妍憬一開始被安排混進嫩妹區卻慘遭圍攻，哈孝遠笑說：「就像一鍋粥要挑出一顆老鼠屎那麼好猜！」KID也不留情虧她和安苡愛雖然都剪了相似的鮑伯頭，「但妳就顯得比較老！」氣得李妍憬拿軟棒追打KID，他無辜求救：「這個節目就是要說實話，以後要挪一部分主持費去保險了！」

李妍憬整場錄影情緒超亢奮，不管聊什麼都能搭話，被眾人封為「女版曹西平」， KID開玩笑說：「本節目在此宣布我們會主動關女藝人的麥克風！」現場笑聲不斷。

談到姐姐愛養生和運動，嫩妹則是想吃什麼就吃，還外加宵夜，愷樂難得有一項符合嫩妹行為，KID爆料愷樂食量超大，錄影前明明才吃完一個便當，還請經紀人去買15顆水餃，哈孝遠也加碼補充：「以前主持美食節目，製作人說我和愷樂是唯一在收工之後還去買東西吃的主持人。」愷樂不好意思招認，「不知道為什麼就很容易餓啊！」

(中時)