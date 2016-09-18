不敵颱風 綠島「千年大香菇」倒了
高10公尺，全球現存最大型單體微孔珊瑚、綠島千年大香菇，挺不住颱風引發強大的海浪倒塌，連續兩個颱風後，稍微風平浪靜，綠島潛水教練俞明宏今天下午下水查看，發現「大香菇」由南向北倒下去，傾倒約45度，斷裂的地方是從最底部開始。
俞明宏說，該珊瑚為世界最大的團塊微孔珊瑚，位於綠島石朗外海，壽命已達1000年，距離水面約8公尺，北宋時期就長在綠島的18米深海底，至今長了10公尺的高度，不少國際潛水客到綠島，目的也是為了見它，如今終究頂不住大自然的力量，是台灣人民的損失。
(中時)
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